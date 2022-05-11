Sertel: Mayın gitti, yol geçen hanına döndük

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tarım ve hayvancılığa açılacağı gerekçesi ile mayından temizlenen alanların atıl kaldığını belirterek "Bu alanlar ne tarıma ne de hayvancılığa açıldı. Yol geçen hanına döndü. Iraklısı, Suriyelisi, İranlısı, Afgan'ı hepsi bu mayından temizlenmiş alanlardan elini kolunu sallayarak geçiyor” dedi.

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, mayınlı araziler konusundaki önergesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandı.

Oktay, 1.6 milyon metrekare alanın Ekim 2018 itibarıyla mayından temizlendiği belirterek, “2017-2021 yılları arasında yürütülen arama-temizleme faaliyetleri kapsamında da yaklaşık 31.6 milyon metrekare alan mayından temizlenmiştir. Bu alanların tarım ve hayvancılığa açılmasına yönelik çalışmalar ilgili bakanlık ve kurumlarca yürütülmektedir” dedi.

Mayınlı arazilerin temizlenerek tarım ve hayvancılığa açılacağını ve o dönem için 3.5 katrilyon gelir elde edileceğinin vaat edildiğini hatırlatan Atila Sertel ise “Bu alanlarda tarım ve hayvancılığa ilişkin faaliyet yok. Buraları yol geçen hanına çevirmek için mi temizledik? Sığınmacılar elini kolunu sallayarak Türkiye topraklarına giriyor. Mayınlar sığınmacılar o topraklardan geçsin diye mi temizlendi?” diye sordu.