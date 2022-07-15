Sevgilisini katleden sağlık çalışanı 16 gün sonra öldü
Batman'da 29 Haziran’da kız arkadaşını vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan sağlık çalışanı Şervan Dilaver Aydın 16 gün sonra öldü.
29 Haziran'da Pazaryeri Mahallesi’nde meydana gelen olayda Şervan Dilaver Aydın ile mesai arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Şervan Dilaver Aydın, belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.’yi daha sonra da kendini vurdu. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve 16 gündür yoğun bakımda olan Aydın hayatını kaybetti.