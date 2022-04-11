Sevgilisinin evini ateşe veren ocak başkanı, uyuşturucu taciri çıktı

Elazığ’da şiddet uyguladığı için kendisini terk eden sevgilisinin evini ateşe veren ve 33 yıl hapisle cezalandırılan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Keban Şube Başkanı Muzaffer Bayir’in uyuşturucu taciri olduğu ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Elazığ'ın Keban İlçesinde 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Şube Başkanlığı yapan Muzaffer Bayir'in, Diyarbakır'ın Ergani İlçesinden Elazığ'a 6,5 kilo esrar taşırken yakalanıp tutuklandığı ve itirafçı olup suç ortaklarını yakalattığı öğrenildi.

İTİRAFÇI OLUNCA CEZASI 4 YIL 2 AYA İNDİRİLMİŞ

Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında sanık Muzaffer'in uyuşturucu madde ile birlikte yakalanır yakalanmaz suçunu itiraf edip diğer suç ortaklarının yakalanmasına yardımcı olduğu nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırılması gerektiğine kanaat getirdi.

Mahkeme sanığı toplu halde uyuşturucu ticareti yapmaktan önce 10 yıl hapisle cezalandırdı, ancak bu cezayı itirafçı olup suçun açığa çıkmasına yardımcı olacak bilgiler verdiği için lehine takdiri indirim sebebi sayarak 5 yıla indirdi.

Mahkeme sanığın duruşmalardaki saygılı tutum ve davranışlarını da nazara alarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 400 lira adli para cezasına çevirdi.

3 KEZ AĞIR MÜEBBETTEN 33 YILA

Sanık Muzaffer Bayir Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de kendisinden ayrılan sevgilisi, onun teyzesi ve 10 yaşındaki oğlunun kaldığı evi ateşe verip yangın çıkararak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmış, ardından suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 33 yıla indirmişti.

Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığından cezasında ayrıca iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verilmişti.

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