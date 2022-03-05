Seyit Torun: Bakanlık, şu ana kadar kayıtsız kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’daki doğal sit alanlarının yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yaptığı yazılı açıklamada UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki doğal sit alanlarının derecesinin düşürülerek imar planı hazırlandığını kaydetti.

“BAKANLIK İTİRAZLARA KAYITSIZ KALDI”

Turizm ilçesi olan Safranbolu’nun, iktidarın “yapılaşma tehdidi” ile karşı karşıya olduğunu belirten Torun, “İlçemizdeki doğal sit alanlarını imara açma girişimi son olarak 2010 yılında tepkiler üzerine iptal edilmişti. Ancak yaşanan süreçten ders almayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aynı bölgelerin doğal sit alanı statülerini düşürerek, yeni imar planı hazırladı. Bakanlık, plana gelen itirazlara şu ana kadar kayıtsız kaldı” ifadelerini kullandı.

“AVM YAPILABİLECEK”

İmar planı kapsamında tarihi Gümüş Tümülüs’ün etrafının ‘rekreasyon’ alanı olarak ilan edildiğini söyleyen Torun, “Bazı bölgeler, ‘ticari alan' bazı bölgeler ise ‘konut alanı' olarak belirleniyor. Özellikle ticari alan ilan edilen yerlerde alışveriş merkezlerinin yapılmasına dahi imkan tanınıyor” dedi.

“DOĞAL ALANLAR YAPILAŞMAYA AÇILACAK”

“İmar planının hayata geçmesi halinde, 1994'te UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilen Safranbolu'muzun doğal alanları açıkça ranta açılacaktır” açıklamasında bulunan Torun, “Gözümüz gibi korumamız gereken doğal alanları yapılaşmaya açmak, hem Safranbolu'ya hem de çocuklarımızın geleceğine kötülük yapmaktır” ifadelerine yer verdi.

“İHANET ETMEYİN, VAZGEÇİN”

İktidara çağrıda bulunan Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

*İstanbul'a ihaneti yıllar sonra itiraf edenleri uyarıyoruz: Safranbolu'ya ihanet etmeyin. Safranbolu'nun doğasına, tarihine ve turizmine bir hançer gibi saplanacak bu imar planından vazgeçin. Dünya mirası ilçemizden rant elinizi çekin.

*Vicdan sahibi bürokratlara da sesleniyoruz: İktidarın yeni bir ihanetine ortak olmayın. Bir doğal alan gördüğünde inşaat hayali kuran bu iktidardan artık bu ülkeye fayda yoktur.

*Vatandaşlarımıza sözümüzdür: İlk seçimlerde iktidar olacağız ve Safranbolu'muzu da gözünü rant bürüyen bu iktidardan kurtaracağız.

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