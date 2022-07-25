Sıcak hava durumu bunaltırken sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurtta sıcak bir hava hakim olacak ancak yerel sağanaklar zaman zaman zor anlar yaşatacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla Van’ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya’da biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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