Sıcak hava kavuracak! Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredecek. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanlara önemli uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

40 DERECEYİ GÖRECEK

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde (gece sıcaklıklarının 4 ila 6 derece, gündüz sıcaklıklarının 8 ila 12 derece) seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verilirken, Aydın’da en yüksek gündüz sıcaklığının 40 derece ile Pazar günü ölçüleceği belirtildi.

4 İLE UYARI GELDİ

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 26-31 Mayıs tarihileri arasında Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Kütahya’da hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bilecik’te bugün 29 derece olan hava sıcaklığı hafta sonu 35 olması beklenirken, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü oluşması muhtemel güneş çarpması vakaları için vatandaşları uyardı.

EGE’DE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre; Ege Bölgesinde yer alan başta Denizli başta olmak üzere çevre illerde 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.

26 Mayıs 2022 gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri üstünde seyredeceği ise tahmin ediliyor. Denizli'de havaların az bulutlu ve güneşli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise en düşük 35, en yüksek ise 38 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önemle arz ettiğini açıklayarak uyardı.

(AÖ-MB-Y)

UZMANDAN UYARI

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için sıkıntılı günlerin de başladığını belirten Uzman Doktor Murat Ülgey, şeker, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde değerlerin yükselmesi ve ilaç yetersizliklerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığını söyleyen Uzman Dr. Ülgey, kronik rahatsızlığı olanlara belirlenen saatler arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

“10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIYA ÇIKILMAMALI”

Özellikle hava sıcaklığının en yüksek olduğu 10-00-16.00 saatleri arasında güneş altında dolaşılmaması gölgede ve serin yerlerde durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Uzman Dr. Ülgey, vatandaşların işlerini halletmek için havanın giderek serinlendiği ve nem oranının düştüğü dönemlerde dışarı çıkılmasını önerdi.

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de giyim tarzı olduğunu aktaran Uzman Dr. Ülgey, kıyafet seçiminde mümkün olduğunca açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koyu renkli kıyafetlerin güneşi daha fazla çektiğini ve sıvı kaybı ile güneş çarpmalarına yol açtığını söyleyen Uzman Dr. Ülgey, mümkün olduğunca teri çeken pamuklu kumaştan yapılmış kıyafetleri tercih etmek gerektiğine değindi.

SIVI ALIMINA DİKKAT

Gıda tüketimi ve sıvı alımının da büyük öneme sahip olduğunu belirten Uzman Dr. Ülgey, şunları söyledi;

*Yüksek sıcaklıklarda terle birlikte bol miktarda tuz kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu da vücutta halsizlik, kırgınlık gibi şikâyetlere yol açmaktadır. Sıvı kaybı sonucunda böbrekte iyi çalışmama sorunları ortaya çıkmaktadır.

*O yüzden mutlaka bol sıvı tüketilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu dönemde normalden daha fazla sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ortalama iki, iki buçuk litreden aşağı olmamasını tavsiye ediyoruz.