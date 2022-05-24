Sıcaklıklar hızla artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Anadolu'da yağışlar devam etse de sıcaklıklar hızla artacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artış yaşayacak. Yağışlar Anadolu’nun önemli bir kısmında sürse bile etkisi genel coğrafyada zayıf kalacak.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sinop çevreleri, Orta Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Nevşehir'in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Trabzon’un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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