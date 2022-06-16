Sığınmacı kampında isyan! Valilik: Sükunet sağlandı

Kahramanmaraş’ta Suriyeli geçici koruma statüsündeki binlerce sığınmacının yaşadığı kampta gece yarısı isyan çıktı. İsyancı sığınmacılar yangın çıkardı. Kahramanmaraş Valiliği, bir "tartışma sonrası huzursuzluk çıktığını" duyurdu. Valilik açıklamasında, "Kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır" denildi.

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Kahramanmaraş'a 25 kilometre uzaklıktaki Kapuçam Bölgesi'nde bulunan kampta geçici iskana tabi tutulan Suriyeliler, saat 21.00 sıralarında eyleme başladı.

Bazıları yüzleri poşularlu, bazıları ise yarı çıplak haldeki genç ve çocuk yaştaki Suriyeliler tekbir getirip yangın çıkardı. Olaylara Çevik Kuvvet Polisi, TOMA'lar ile müdahale ederek, göstericileri tazyikli su ile dağıttı.

Olaylar sırasında kampın tel örgülerini yıkan bazı Suriyeliler'in kamp dışına çıktıkları ileri sürüldü. Yabancı bazı internet siteleri, Suriyeliler ile ilgili sınırdışı edilmeleri yolunda bazı kararlar alındığını ve bu kararların uygulanmaması için isyan çıkarıldığını ileri sürdü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayların ardından saat 00:30 sıralarında Kahramanmaraş Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar belirtildi:

“Haziran ayı itibariyle Suriyelilerin yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezleri’ne alınması uygulanmasına başlanmıştır. Bu minvalde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezine alınan bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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