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Silahlı fotoğrafları çıktı, ‘biz değiliz’ dediler

Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi.

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Silahlı fotoğrafları çıktı, ‘biz değiliz’ dediler

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye giriş yapan ve şu anda çeşitli işlerde çalışan İ.H. (45), H.A. (34), S.A. (26) ve H.E.F.'nin (22) Suriye'de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti.

22 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. H.E.F. ve S.A.'nın örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkarken, zanlıların fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., H.A. ve H.E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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