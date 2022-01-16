‘Silopi Termik Santrali ölüm saçıyorsa hiç kimse sessiz kalmamalı’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Silopi Termik Santrali'ni Meclis gündemine taşıdı, Silopi'deki kanser vakalarının artışına dikkat çeken Bakan,"Silopi Termik Santrali ölüm saçıyorsa, hiç kimse sessiz kalamaz, kalmamalı. Bakanlıkları harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, Şırnak'ın Silopi ilçesinin Görümlü ve Çalışkan Köyleri arasındaki bölgede faaliyetlerini sürdüren Silopi Termik Santrali'ni soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, terminalin denetimiyle ilgili detayları soran CHP'li Murat Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ise, Şırnak'ta ve Silopi'de kansere yakalanan ve kanserden dolayı hayatını kaybedenlerin verilerini paylaşmasını istedi.

‘SİLOPİ TERMİK SANTRALİ ÖLÜM SAÇIYORSA…'

CHP'li Bakan önergede şu ifadeleri kullandı: “Silopi'de yaşan yurttaşlarımız, son yıllarda çok sık kanser hastalığına yakalandıklarını söylüyor, bunun da doğrudan Silopi Termik Santrali ile ilgili olduğu ifade ediyorlar. Her şeyden önce Silopili yurttaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyen bu konuyla ilgili Sağlık Bakanı'ndan son yıllara ait kanser teşhisi ve kanser sebepli vefat verileri paylaşmasını talep ediyoruz.

Çevre Bakanı'ndan ise, bu santrale yapılan denetimlerin tüm detaylarını kamuoyuna duyurmasını istiyoruz. Bu zamana kadar hiçbir hastalığı olmayan genç yaşlı her yaştan insan patır patır yaşamını yitiriyorsa, yani Silopi Termik Santrali ölüm saçıyorsa, hiç kimse sessiz kalamaz, kalmamalı. Bakanlıkları harekete geçmeye, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Yapımı planlanan termik santraller arasında Şırnak'ta bir termik santral daha görünüyor, buna da dikkat çekiyoruz. Hiçbir yatırım doğadan ve insan canından önce gelemez.

Silopi'deki durumu araştırmadan, mevcut termik santralin o bölgenin havasına, suyuna, doğasına ve insanlarına verdiği zararı araştırıp, tahribatı ortaya koymadan ve o bölgeyi rehabilite etmeden bir termik santral daha yapılmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz” diye konuştu.

“SİLOPİ TERMİK SANTRALİ'NE YAPILAN DENETİMLERİN DETAYLARI NEDİR?”

CHP'li Bakan, Murat Kurum'a, “2015-2021 yıllarında, yıl yıl olmak üzere, Şırnak Silopi Termik Santrali'ne; kaç kez denetim yapılmıştır? İlgili termik santralin denetim ve kontrolü hangi sıklıkla ve titizlikle yapılmaktadır? Kullanılan filtrelerin kalitesi, gerektiği şekilde olup olmadığı, kullanım şekli, kullanım periyodları nasıl ve ne şekilde denetim altındadır?

İlgili termik santralde atmosfer üzerinde olumsuz etki oluşturan maddelerin tutulması için kullanılan sistemler nelerdir? Bu sistemlerin modernizasyon seviyesi nedir? Operatör şirketin, gerektiği şekilde filtreleme yapmaması veya çevre koruma önlemlerini takip etmemesi nedeniyle karşılaştığı cezai işlemler bulunmakta mıdır? Detayları nedir?

Söz konusu yıllarda Silopi Termik Santrali'ne yapılan denetimlerin detayı nedir? Denetimler kapsamında hangi sebeplerden hangi yaptırımlar uygulanmıştır?” sorularını yöneltti.

“ŞIRNAK'TA VE SİLOPİ'DE YAŞAYAN KAÇ YURTTAŞIMIZ KANSER YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ?”

Fahrettin Koca'dan ise Murat Bakan, şu soruların yanıtını istedi: “2015-2021 yıllarında, yıl yıl olmak üzere, Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde kaç hasta tedavi olmuştur? Bu hastaların kaçı Şırnak ilinde yaşayan kaçı Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan hastalardır? 2015-2021 yıllarında, yıl yıl olmak üzere, Şırnak ilinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan kaç yurttaşımız kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiştir?”

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