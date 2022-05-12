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Sınavda pes dedirten maskeli kopya taktiği

Esenyurt’ta maskenin içerisine hazırladığı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs, polise yakalandı.

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Olay, 24 Nisan günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’ndeki Ali Kul Meslek Lisesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda ehliyet sınavına giren Y.Ç., maskenin içerisine düzenek kurarak kopya çekmek istedi.

POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Maskenin içerisinde kurduğu kopya düzeneğiyle okula giriş yapan Y.Ç., polis ekibinin dikkatini çekti. Binaya giriş yapan Y.Ç., sınava gireceği sınıfa girerek saati beklemeye başladı.

Polis ekipleri de Y.Ç.'nin peşinden sınıfa gelerek maskesini aramak istedi. Maskeyi alarak içine bakan polis ekipleri, kopya düzeneğini fark etti.

Düzeneği ortaya çıkartan polis Y.Ç.'ye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem uyguladı. İHA

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