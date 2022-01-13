Sinemasal dernek başkanına saldırı davası: Ben vurulmasaydım çocuklar vurulacaktı

Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya’yı silahla yaralayan sanık Recep Çetin tahliye edildi. Enes Kaya duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Ben vurulmasaydım oradaki çocuklar vurulacaktı” diyerek tepki gösterdi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Fatih'te 30 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya, aralarında arsa sebebiyle husumet olan Recep Çetin tarafından bacağından vuruldu.

Olayın ardından tutuklanan Recep Çetin'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Çetin, SEGBİS sistemi ile katıldı. Şikayetçi Enes Kaya da avukatıyla birlikte duruşma salonunda hazır bulundu.

YENİ GÖRÜNTÜLER MAHKEME DOSYASINA GİRDİ

Duruşmada ilk olarak söz alan Kaya'nın avukatı, olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek görüntüleri mahkeme dosyasına sundu. Görüntülerde sanığın ateş ettiği sırada hedef kısımda çocukların olduğunu söyleyen avukat, “Ateş edildikten sonra çocukların kaçıştığı görülmektedir. Genel güvenliğin tehlikeye atıldığına ilişkin görüntüdür. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Recep Çetin ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, mevcut delil durumu ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek sanığın tahliyesine karar verdi.

Esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası kısa bir açıklama yapan Enes Kaya, “Ben vurulmasaydım oradaki çocuklar vurulacaktı” dedi.

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