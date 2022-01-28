Sınırda 2’si PKK/KCK, 2’si FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)