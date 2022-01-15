Şırnak merkezli PKK operasyonunda 9 tutuklama

Şırnak'ta polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak günü, Cizre ve İdil ilçeleri ile Adana, Hakkari ve Siirt’te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Örgütün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına değerlendirilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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