Şişli’de kadınlardan gece yürüyüşü

İstanbul Şişli'de, kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gece yürüyüşü yaptı. Kadınlar, yürüyüş boyunca vatandaşlardan da destek alkışı aldı.

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Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gece yürüyüşü düzenledi.

Sıracevizler Parkı’nda bir araya gelen kadınlar, ‘Şişlili kadınlar, savaşa, şiddete ve eşitsizliğe karşı isyanda, ayakta’ yazılı pankart açarak 19.00’da yürüyüşe geçti.

Ellerinde dövizlerle yürüyüş boyunca slogan atan kadınlar, geçtikleri sokak ve caddelerde vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

Yaklaşık yarım saat süren yürüyüş sonrası Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Kesim Tuncer, grup adına basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, “Biz kadınlar bugün elde ettiğimiz tüm hakları mücadele ederek kazandık. Bu mücadeleye ve tarihe sahip çıkıyor, kadınların kurtuluşu ve özgürlüğü gerçekleşinceye kadar, geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz” denildi. Grup açıklama sonrası dağıldı. (DHA)