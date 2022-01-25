Sivil Havacılık’tan İstanbul Havalimanı kararı: NOTAM uzatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 18/36 pistinde operasyonlara devam edilebilmesi amacıyla yayınlanan NOTAM’ın 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00’e kadar uzatılması sağlanmıştır" dedi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla kapsamında İstanbul Havalimanı ile ilgili alınan kararı duyurdu. SHGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İstanbul Havalimanı (LTFM) 16L/34R, 17L/35R, 17R/35L ve 16R/34L pistlerinin 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00'e kadar kapalılıklarının devam etmesine ilişkin NOTAM’lar yayınlanmış olup, çalışmalar yoğun bir şekilde sürmektedir.

* Ayrıca, park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 18/36 pistinde operasyonlara devam edilebilmesi amacıyla yayınlanan NOTAM'ın 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00'e kadar uzatılması sağlanmıştır.

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayınıdır.

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