Siyah İncir dalında kaldı: 15 liraya mal edilen ürün 10 liraya satılamıyor

Bursa Siyah İnciri, alıcı bulunamadığı için üreticinin elinde kaldı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, geçen yıl kilosu 20 liradan satılan incirin sadece bu yıl masrafının 15-20 lira olduğunu, 10 liraya dâhi satılamadığını söyledi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yıl boyunca masraf eden çiftçinin Bursa Siyah İncirinin elinde kaldığını söyledi.

“SADECE BURSA’DA BU KALİTEDE YETİŞTİRİLİYOR”

Bursa Siyah İncirinin önemli üretim merkezlerinden olan Mudanya'nın Yaylacık Köyünde çiftçilerle bir araya gelen Orhan Sarıbal, şunları söyledi:

*Hasat dönemi geldiği halde alıcı olmadığı için incir dalında kaldı. Geçen yıl kilosu 20 liradan satılan incirin çiftçiye maliyeti bu yıl maliyeti 15-20 lira. Bugün 10 liraya satılamıyor. Türkiye'nin dünyada tanınan, marka olmuş Siyah İncir Bursa'nın 40 köyünde yetiştiriliyor. Türkiye'nin en fazla katma değer yaratan ürünlerinden biri.

*Çok özel bir ürün. Başka bölgelerde denemeler yapılmış ama aynı kalite yakalanamamıştır. Sadece Bursa'da bu kalitede yetiştiriliyor.

*Yıllık yağış, hava, nem, deniz havasının etkisi, toprak yapısı bu ürünü belli bölgelerde yetişmesini sağlıyor. Bursa Siyah İncirin hasadı yeni başladığı halde alıcı yok. Meyveler olgunlaşmış ama alıcı yok.

“DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR”

Bursa Siyah İncirinin Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğine dikkati çeken Sarıbal, “Ekonomik kriz nedeniyle dünyada gıda ürünlerinde bir aksama var. Ama geçen yıl bu ürünleri alan iş dünyası, tüccarlar, bu yıl Avrupa'da, Rusya'da geçen yılın altında mı satıyorlar bu ürünü? Böyle bir şey yok. Tüketimde bir miktar azalma var ama fiyatlarda bir düşüş yok. Oysa son bir yılda Türk Lirası dolar karşısında neredeyse 3 kat değer kaybetti. Yani geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda bu yıl bu ürünün 60 liranın üzerinde olması gerekir. Bugün bu ürünün alıcısı yok” dedi.

“ÜRETİM OLMAZSA HERKES KAYBEDER”

Önceki yıllarda ürünü çiftçiden alıp ihraç eden tüccara seslenen Sarıbal, “Bu işten ekmek kazanan tüccarlarımızın, şirketlerimizin bu konuya hassasiyetle bakması gerekir. Çiftçimiz zarar ederse, zarardan dolayı ağaçlarını keserlerse, üretim olmazsa herkes kaybeder, kimse bu işten bir şey kazanamaz. O yüzden birinci çağrımız tüccara. Çiftçinin hakkını verin. Çünkü bu çiftçi kışın budamasını yaptı, gübresini attı, damla sulamasını yapmış, işçi çalıştırıyor, elektrik, bu parası ödüyor. Kendi emeği, tarlanın kirası var. Yaptığımız hesaba göre ihracatlık siyah incirin kilosunun maliyeti 15-20 lirayı bulmakta. Oysa bugün maliyetinin çok altında fiyat teklif ediliyor” diye konuştu.

“GÜN BUGÜN, ÇİFTÇİNİN YANINDA DURUN”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve iktidara da “Gün bugündür, çiftçinin yanında olun” çağrısında bulunan Sarıbal, “Bursa Büyükşehir Belediyesi 5-6 yıl önce ‘Siyah inciri kurtarıyoruz' diyerek Tarım A.Ş'yi kurdu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Zaman bu zamandır. Bugün gelin bu çiftçinin ürününe sahip çıkın. Yanında olun. Bir diğer çağrımız Tarım ve Orman Bakanlığına, Hükümete.Gün bugündür. İhracatçıyı desteklemeniz gerekiyorsa ihracatçıyı destekleyin. Çiftçiyi desteklemeniz gerekiyorsa, bugün zamanıdır, çiftçiyi destekleyin. Bu ürüne yazık etmeyin” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ BU SARMALDAN, BU ZOR DURUMDAN KURTULSUN”

“100 milyon dolar için, bir milyar dolar için bu ülkenin nerelerde ne pazarlıklar yaptığını biliyoruz” diyen Sarıbal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ürün ihracat ürünü. Buna sahip çıkın. yüzde 100 yerli ve milli bir ürün. Bunu dünyanın diğer ülkelerine gönderelim. Bakanlık aracılığıyla, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, diğer kurumlar aracılığıyla bunu gönderelim. Siyah incire sahip çıkın. Bursa'daki 40 köyün de temel üretim maddesi, geçim kaynağı. Lütfen sahip çıkın. Desteklemeyi arttırın. Ürüne bir yol açın. Çiftçi bu sarmaldan, bu zor durumdan kurtulsun, ülke gelir ve döviz kazansın.

Çiftçiler örgütlenmeli, birlikte olmalı, kooperatif veya birlik kurmalı. Tüccarlar da başkaları da para kazanmak için burada. Onlara diyecek sözümüz yok. Ama biz örgütlenip kendi ürünümüzü kendimiz pazarlayabilecek hale gelebilmeliyiz. Yoksa tesadüflerle, şanslarla geldiğimiz yer işte bu kadar. 3 yıl iyi gider 4 yıl yerle bir olur. 4 yıl kötü gider 5 yıl iyi olur. Tesadüflerle bu işlerin olmayacağını biliyoruz.”

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