Siyasi yasak getirilen Kaftancıoğlu’na pankartlı destek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Siyasi yasak getirilen Kaftancıoğlu'na bir destek de CHP Eskişehir il örgütünden geldi. CHP Eskişehir il binasına, üzerinde Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğrafının ve 'Canan yüreklidir! Canan cesurdur! Canan bizimdir!' yazılarının bulunduğu dev pankart asıldı.

Kemal ATLAN

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Yargıtay tarafından cezası onanan ve ardından siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na bir destek de Eskişehir’den geldi.

PARTİ BİNASINA DESTEK PANKARTI ASILDI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019’da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamış ve ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları ile ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onanmıştı.

Onanan toplam 4 yıl 11 ay hapis cezası bitene kadar siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu’na ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’den de destek verildi. Eskişehir Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokaktaki CHP Eskişehir İl binasına, üzerinde Canan Kaftancıoğlu’nun fotoğrafının ve ‘Canan yüreklidir! Canan cesurdur! Canan bizimdir!’ yazılarının yer aldığı dev pankart asıldı.

“VERİLEN KARAR SİYASİDİR, İNTİKAM KARARIDIR”

CHP İl Başkanı Recep Taşel, mevkidaşının yalnız olmadığını ifade ederek şunları söyledi;

*Sarayın tek kişilik hükümeti önce işimizi, aşımızı bitirdi. Hukuku bitirdi. Yargı üzerinde kullandığı vesaiti ile sözde yargıçlarıyla son dönemde siyasi kararlar veriyor. Sayın İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen karar siyasidir.

*İntikam kararıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı almamızdan kaynaklıdır. Ancak biz demokratik yollarla itiraz etmeye devam edeceğiz. 21 Mayıs tarihinde İstanbul’da düzenlenecek mitinge yoğun bir kalabalıkla Eskişehir’den katılacağız.

*Büyük İstanbul mitingine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bizler de Canan başkanımıza Eskişehir’den destek olmak amacıyla parti binamıza bir pankart astık. ‘Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir.

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