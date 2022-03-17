Skandal liste: Sendika talep ediyor, AKP’li rektör göreve getiriyor

Akademik kadrolara ilişkin kişiye özel ilanlarla gündeme gelen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Üniversite çalışanları, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk-Eğitim-Sen Karaman Şube yöneticilerinin AKP’li Rektör Namık Ak’a verdiği listeye göre görevlendirmeler yaptırdığını ileri sürüldü.

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2021 yılı Şubat ayında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çalışma arkadaşı olan Namık Ak atanmıştı. Daha önce AKP'li eski Gençlik Kolları Başkanlarını üniversitede göreve getirmesiyle gündeme gelen AKP'li Rektör Namık Ak hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TALEP LİSTESİNE GÖRE GÖREVLENDİRME YAPILIYOR İDDİASI

Akademik kadrolara ilişkin kişiye özel ilanlarla gündemden düşmeyen üniversitelerin idari kadrolarına da benzer yöntemlerle atama yapıldığı ileri sürüldü.

SÖZCÜ'ye ulaşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden akademisyenler, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Necati Batur'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak'a kendi imzası ve kaşesi bulunan bir talep listesi verdiği ve üniversite personelinin atanmasının listeye göre yapıldığını iddia etti.



“İKİ YÜZLÜLÜKLERİNİ ORTAYA KOYMA AÇISINDAN İBRETLİK”

Listede yer alan isimlerden bazılarının üniversitede muhtelif görevlere atanmalarının ahbap çavuş ilişkisini ve torpili doğrular nitelikte olduğunu söyleyen akademisyenler

“Bir rektörün, ehliyet ve liyakati göz ardı ederek bir sendikadan aldığı talimatla iş tutması üniversiteyi yöneten anlayış hakkında fikir vermektedir.

Torpille yönetilen, bir sendikanın emir eri gibi talimatla atama yapılan bir üniversitede ne bilimsel bir çalışma ne de çalışma barışının olması beklenebilir.

Bu durum, ehliyet ve liyakati ağızlarından düşürmeyen, kendi adamları söz konusu olunca da hiçbir değer tanımayanların sendikal anlayışını da, ikiyüzlülüklerini, ahlaktan yoksunluklarını da ortaya koyması bakımından ibretliktir” ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

İŞTE GÖREVE GETİRİLEN İSİMLER

”Listedeki isimler birer birer atanıyor” diyen akademisyenler, listeye göre göreve getiren isimleri ise şu şekilde sıraladı:

“Sendika başkanının imzasının bulunduğu listede olup da üniversitenin farklı birimlerinde görev alan isimler şunlar:

Prof. Dr. Gizem Saygılı, dekanlık talep etmiş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü yapılmış. Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü talep etmiş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı yapılmış. Memur Özlem Terlemez, sekreterlik talep etmiş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sekreteri yapılmış.”

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