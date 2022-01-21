Soğuk havada metrelerce yağ ve pirinç kuyruğu

Türkiye'de halkın yakın tarihte tanık olduğu gıda kuyruklarına yenileri ekleniyor. 2019'da daha ucuz patates ve soğan alabilmek için tanzim satış kuyruklarına giren halk, 2021 ve 2022'de ekmek, yağ ve diğer bazı gıda ürünleri için kuyruğa girmek zorunda kaldı. Son fotoğraflar da Afyonkarahisar ve Kütahya’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 99 liraya satılan 5 litrelik yağ ve pirinç alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan geldi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, geçen ekim ayında sadece atıştırmalık alıp 1.002 lira ödediği ve fiyatlarını ‘gayet uygun’ bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 134 lira 90 kuruşa satılan ayçiçek yağı TMO’da 5 litresi 99 liradan satışa sunuldu.

Marketlerde fiyatı 180 ila 200 lira arasında değişen yağı ucuza almak isteyen Kütahya ve Afyonkarahisarlı vatandaşlar kurum önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

“VATANDAŞ KUYRUKLARA MAHKUM EDİLMİŞ DURUMDA”

Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurum önünde ucuz yağ almak için toplanan vatandaşlarla görüşen CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, AKP iktidarına vatandaşı düşürdüğü durumdan dolayı tepki gösterdi. Ülkemizin çok şiddetli bir zam sarmalında sürüklendiğini ifade eden Görgöz şunları söyledi:

“Her gün peş peşe gelen zamlar, zam yağmuruna dönüşmüş durumda. Vatandaşın alım gücü zayıflayınca, imkansızlıklardan dolayı ucuz ekmek, yağ, şeker vs kuyruklarına mahkum edilmiş durumda.

Afyonkarahisar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin arkasında oluşan yağ kuyruğunu görünce, gerçekten de içimiz burkuldu, üzüldük. Vatandaşlar 5 litrelik yağın 99 lira olduğunu, yani marketten 12-30 TL ucuz olduğunu duyunca kuyruğa akın etmiş.

Herkes o kadar haklı ki, ‘cebimdeki 1 kuruşun dahi hesabını yapamazsam işin içinden çıkamıyorum' diye feveran ediyorlar”

“BİR AN ÖNCE SANDIK GELSİN”

“Kuyrukta ilçelerden gelen vatandaşlar ve çiftçilerimiz vardı” diyen Görgöz, “Çiftçilerimiz, “biz bu yıl nasıl ekip-biçeriz? Mazotun litresi 15 liraya dayanmış, gübrenin yanına yaklaşamıyoruz, kat zamlanmış, tohumu, ilacı ha keza” diyerek isyanlarını dile getirdi. Allah bu millete sabır versin. Bir an önce sandık gelsin de, kurtulalım bu haramilerin saltanatından” ifadelerini kullandı.

EKSİ 10 DERECE SOĞUKTA UCUZ PİRİNÇ VE YAĞ KUYRUĞU

TMO’nın piyasadan ucuza yağ ve pirinç satması, Kütahya’da 80 öncesini yaşatan görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Ucuz yağ ve pirinç almak isteyen yüzlerce vatandaş, eksi 10 derecede yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

“BUNUN HESABINI VERECEKLER”

Ucuz yağ ve pirinç kuyruklarına ilişkin açıklama yapan CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Kütahya'da TMO'da ucuz yağ kuyruğu tüm ülkenin gündeminde. 200 liraya kadar çıkan 5 litre ayçiçek yağı TMO'da 99 liraya satılıyor. Tüm temel gıda maddelerine ve ihtiyaçlara gelen fahiş zamlardan sonra insanımız saatlerce ucuz yağ kuyruğunda bekliyor. Halkımızı kış gününde soğuğa, açlığa mahkum edenler, yoksulun sofrasından çaldıklarıyla saraylarında bir eli yağda bir eli balda yaşıyorlar. Bunun hesabını verecekler” dedi.

“AKP DEMEK YOKSULLUK DEMEK”

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'da Afyonkarahise ve Kütahya'da TMO önünde ucuz yağ kuyruğunda bulunan vatandaşların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“Kütahyalılar dondurucu soğukta ucuz yağ kuyruğu bekledi. AKP dönemi yağ, ekmek, patates, soğan ve akaryakıt kuyruklarıyla hatırlanacak. Burası da Afyon. Ucuz yağ kuyruğu. AKP zam demek, yoksulluk demek, yokluk demek”

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