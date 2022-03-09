Son anket açıklandı: AKP ve MHP seçmeninin büyük çoğunluğu rahatsız

Metropoll Araştırma'ya göre halkın yüzde 43.7'si Elektrik-Doğalgaz faturalarındaki artışın fahiş olduğunu düşünürken, yüzde 42.1'i ise faturaların çok arttığını belirtti. Aynı konunun partilere göre dağılımda ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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Metropoll Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Nabzı Şubat 2022 araştırmasının bazı sonuçlarını paylaştı.

ZAMLAR DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEDİ

Araştırmada, “Hükümetin doğalgaza yaptığı zamlar sonrası tüketimiz nasıl etkilendi?” sorusuna halkın yüzde 38.6’lık kesimi doğalgazı kıstığını, yüzde 18.7’lik kesimi de artık doğalgaz kullanmadığı cevabını verdi.

Aynı şekilde kullanmaya devam edenler yüzde 26.1, soruya cevap vermeyenlerin oranı da yüzde 16.6 oldu.

Aynı sorunun partilere göre dağılımı ise şu şekilde;

AKP seçmeninin yüzde 24.1’i doğalgazı kıstığını, yüzde 10.6’sı doğalgazı artık kullanmadığını belirtti.

MHP’de doğalgazı kıstığını belirtenlerin oranı yüzde 25.0 olurken, Doğalgazı artık kullanmayanlar yüzde 15.0 oranında.

CHP seçmeninin yüzde 49.5’i doğalgazı kıstığını, yüzde 21.8’i de doğalgazı artık kullanmadığını cevabını verdi.

İYİ Parti’de doğalgazı kıstığını belirtenlerin oranı yüzde 48.8, doğalgazı artık kullanmadığı cevabını verenlerin oranı da yüzde 17.5 oldu.

HDP’de doğalgazı kıstık diyenler yüzde 39.4, doğalgazı artık kullanmıyoruz diyenler ise yüzde 36.1 oldu.

Saadet Partisi’nde seçmenlerin yüzde 30.0’u doğalgazı kıstığını, yüzde 23.3’ü de doğalgazı artık kullanmadığını belirtti.

DEVA Partisi’nde doğalgazı kıstık diyenlerin oranı yüzde 52.8, doğalgazı artık kullanmıyoruz diyenlerin yüzde 16.7

HALKIN ÇOĞU ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINDAKİ ARTIŞI FAHİŞ BULUYOR

“Elektrik-Doğalgaz faturalarındaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da katılımcıların yüzde 43.7’si faturalardaki artışın fahiş olduğunu düşünürken, yüzde 42.1’i ise faturaların çok arttığını belirtti.

Makul artış olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 11.9 seviyesinde oldu.

Partilere göre dağılımda ise şu sonuçlar ortaya çıktı:

AKP: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 20.5. Çok arttı diyenler: yüzde 43.7

CHP: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 63.0. Çok arttı diyenler: yüzde 33.6

İYİ Parti: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 53.1. Çok arttı diyenler: yüzde 41.9

HDP: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 64.1. Çok arttı diyenler: yüzde 32.7

MHP: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 20.3. Çok arttı diyenler: yüzde 41.8

Saadet Partisi: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 35.5. Çok arttı diyenler: yüzde 48.4

DEVA Partisi: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 56.8. Çok arttı diyenler: yüzde 43.2

Diğer parti: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 58.3. Çok arttı diyenler: yüzde 41.7

Kararsızım: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 40.9. Çok arttı diyenler: yüzde 53.8

Protesto oy: Fahiş artış oldu diyenler yüzde 50.7. Çok arttı diyenler: yüzde 46.1

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