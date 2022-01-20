AKP’den Akşener’e ‘Öcalan’ yanıtı

"Eğer İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha!" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

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AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dünkü grup toplantısında “Yargılaması süren Selahattin Demirtaş’ı teröristbaşı Öcalan’a şikayet etti. Rezalete bakar mısınız? Eğer İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha!” diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener’e sosyal medya hesabından yanıt verdi:

– İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

HER TÜRLÜ SİYASİ DEĞERİN ÇİĞNENMESİ DEMEKTİR

– Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

– Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

– Sn. Akşener'in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka birşey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

SADECE SİYASİ İFTİRADIR

– Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.

– Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.

BASİRETSİZLİK GÖSTERGESİ

– Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir.

-Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır.

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