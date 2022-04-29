AKP’den sosyal medya yasası açıklaması: İhtisas mahkemeleri kurulacak

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen İnternette Dezenformasyon Düzenlemesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın hazırlanan taslağı Bahçeli'ye gönderdiğini belirten Ünal, "Hızla TBMM'ye sunacağız. Bu kapsamda ihtisas mahkemeleri kurulacak" dedi.

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Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen İnternette Dezenformasyon Düzenlemesi’yle ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şunları söyledi:

– AB’nin 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda gerçek hayatta yasadışı olanın, internet ortamında da yasadışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor.

– Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek.

MHP’YLE MUTABAKAT SAĞLANDI

– Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz.

– Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye'den taslak halinde bize, TBMM’ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Salı günü MHP’li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM'ye sunacağız. Bu kapsamda ihtisas mahkemeleri kurulacak.

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