CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan günü, sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başsavcılık, Sezgin Tanrıkulu hakkında “Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına” dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, şu paylaşımda bulunmuştu: 107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz.

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