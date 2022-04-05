Enflasyon açıklaması yapan MHP milletvekili disipline sevk edildi

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” diyen MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’de katıldığı televizyon programında ülke ekonomisine ve enflasyon rakamlarına ilişkin “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Baki Ersoy'un açıklamalarının ardından partisi harekete geçti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Baki Ersoy'un açıklamalarının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

“PARTİ POLİTİKALARINA AYKIRI”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”

İlginizi Çekebilir MHP'li vekilden enflasyon çıkışı: Enflasyon açıklanan rakamların üzerinde, zamlar milletin belini büküyor