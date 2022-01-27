Erzurum’da çığ düştü, 2 kişi kar altında

Erzurum’un Horasan ilçesinde ki Çayanyurdu mezrasında 2 kişinin üzerine çığ düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi.

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Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş’ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

YOLU AÇMAK 5-6 SAAT SÜRER

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, “Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş.

Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir” dedi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

ERZURUM-İSPİR YOLU DA KAPANDI

Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde de şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı.

O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı. (İHA)



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