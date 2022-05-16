Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bombanın Şanlıurfa'da eylem hazırlığında yakalandığını duyurdu.

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası çerçevesinde el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; IŞİD terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce EBİ ENES EL KAHTANİ kod adlı Beşşar El Mizhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu. Teröristin; “IŞİD terör örgütüne biat ettiği ve örgütün Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak ictihad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 10'onuncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.