Gözaltına alınan Sedef Kabaş’ın ifadesi yarın alınacak
Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Kabaş'ın yarın ifade verdikten sonra adliyeye sevk edileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle akşam saatlerinde hakkında soruşturma açıldığı bildirilen gazeteci Sedef Kabaş, gece 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.
İstanbul Emniyetine götürülen Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.
Poyraz, müvekkilinin ifadesinin yarın alınacağını ardından da İstanbul Adliyesi’ne çıkarılacağını bildirdi.