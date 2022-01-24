HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında bir fezleke daha
Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, teröre finansman sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM'ye ulaştı.
HDP’li Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terör örgütü finansmanı ile ilgili olarak yeni bir fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Adıyaman’da 2017’de terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora’nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında Hazırlık Komisyonu kurulmuştu.