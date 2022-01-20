Sağlık çalışanı kadını başından vurarak öldürdü

İstanbul Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen sabıkalı Rahmi Uygun, 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez'i başından silahla vurarak öldürdü.

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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu.

Başından vurulan Erez yaralanırken saldırgan Uygun olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 33 yaşındaki Ömür Erez hayatını kaybetti.

İl dışından geldiği belirlenen ve polis tarafından aranan Rahmi Uygun’un 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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