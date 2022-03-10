Bakan Soylu duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden zanlının ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Soylu paylaşımında "2 kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde silah kaçakçılığı ile ilgili takibe alınan araçtaki zanlı tarafından polis aracına ateş açıldı.

Olayda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Cemal Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki polis 5 saat arayla şehit oldu.

İki polisi şehit eden ve olay yerinden kaçan zanlı ise bugün ölü olarak ele geçirildi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “2 kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye yükseldi