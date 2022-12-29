İstanbul’da 1 Ocak’ta toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi için bir dizi önlem aldı. Metrolarda gece boyu seferler kesintisiz devam edecek. Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta 168 ek sefer koydu. 1 Ocak günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi olası yoğunluğu göz önüne alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı.

Buna göre yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 13 ayrı hatta 168 sefer düzenlenecek.

Cumartesi gecesi saat 00.00-05.00 arasında 13 ayrı hatta normalde 57 olan sefer sayısı 168'e çıkarıldı.

15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa – Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

METROBÜSE 260 EK SEFER

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak.

Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.

T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 02.00'a kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan pazar günü sefer planına göre düzenlenecek.

ULAŞIM 1 OCAK GÜNÜ ÜCRETSİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor.

Buna göre yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Pazar günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.