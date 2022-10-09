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İstanbul’da fabrika yangını

Pendik'te kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Büyük çapta hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayınlanma: 13:44 - 09 Ekim 2022 Güncellenme:
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Pendik Esenler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Öte yandan fabrikanın pazar günü kapalı olduğu ve yangın esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Büyük çapta hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

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