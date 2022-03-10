Vali açıkladı: İstanbul için iki yeni karar
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını bildirdi. Yerlikaya, ayrıca motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00’dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi’nde kar ve buz ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
*Hava koşulları müsaade ettiği sürece kamyon ve tırların geçişine izin vereceğiz. Anlayış gösteren sürücülerimize teşekkür ediyorum.
*Olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri aldık. Memur, işçi ve güvenlik personelinin 11 Mart Cuma günü izinli sayılmasına karar verilmiştir.
*İkinci bir duyuruya kadar bugün saat 19.00 itibarıyla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışana izin verilmeyecek.