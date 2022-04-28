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Kılıçdaroğlu’nun elektriği açıldı

Elektrik zamlarını protesto etmek için faturasını üç ay boyunca ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti. Bu sabah online olarak ödeme yapan Kılıçdaroğlu'nun evine elektrik verildi.

Yayınlanma: 11:24 - 28 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’nun elektriği açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada “Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti. 3 aylık ödenmeyen faturanın ardından Kılıçdaroğlu’nun elektriği 21 Nisan’da kesilmişti. Elektrik faturasının bugün online olarak ödenmesinin ardından kesilen elektrik yeniden bağlandı.

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