Kılıçdaroğlu’nun elektriği açıldı

Elektrik zamlarını protesto etmek için faturasını üç ay boyunca ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti. Bu sabah online olarak ödeme yapan Kılıçdaroğlu'nun evine elektrik verildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada “Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti. 3 aylık ödenmeyen faturanın ardından Kılıçdaroğlu’nun elektriği 21 Nisan’da kesilmişti. Elektrik faturasının bugün online olarak ödenmesinin ardından kesilen elektrik yeniden bağlandı.

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