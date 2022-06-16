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MHP’den çarpıcı karar: Lüzum üzerine kapattık

MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, Diyarbakır İl Teşkilatı'nın kapatıldığını açıkladı.

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MHP’den çarpıcı karar: Lüzum üzerine kapattık

MHP Diyarbakır İl Teşkilatı’nın kapatıldığı açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, kapatma kararını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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