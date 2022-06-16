MHP’den çarpıcı karar: Lüzum üzerine kapattık
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, Diyarbakır İl Teşkilatı'nın kapatıldığını açıkladı.
MHP Diyarbakır İl Teşkilatı’nın kapatıldığı açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, kapatma kararını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”