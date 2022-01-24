Uğur Dündar’a program yapmama cezası

RTÜK'ten skandal karar! Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına 5 kez durdurma cezası verildi.

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Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasının yankıları sürerken; RTÜK, Kabaş’ın konuk olduğu programa, kanala ve programın sunucusu duayen gazeteci Uğur Dündar’a ceza yağdırdı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, kurulun aldığı kararları sosyal medya hesabından paylaştı.

RTÜK BAŞKANI’NI ELEŞTİRDİĞİ İÇİN

– RTÜK, Sedef Kabaş'ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla Tele 1'e % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar'ın RTÜK Başkanı Şahin'i eleştirmesi nedeniyle de %3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi.

BAŞKA BİR KANALDA DA YAPAMAYACAK

– RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE 1'de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren.

LİSANSI İPTAL EDİLECEK

– TELE1 bu yıl içinde yasanın 8/1/b bendinden bir ceza daha alırsa bu kez kanalın yayını 10 gün boyunca durdurulacak; RTÜK'ün belirlediği yayınları yapacak. Kanal 3. Kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek. Yani fişi çekilecek ve kanalın ekranı tamamen karartılacak!

SELÇUK TEPELİ’YE DE CEZA

– Olağanüstü toplantıda, Selçuk Tepeli'nin ana haberde AKP Genel Başkanının icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle Fox TV'ye “toplumda özgür kanaat oluşmasını” engellediği iddiasıyla % 3 idari para cezasına hükmedildi. Karar oyçokluğuyla alındı. Cezaların toplamı 6 milyon lira.

– RTÜK, hükümetin son günlerde sanatçı, aydın ve gazetecileri hedef alan politikasının cezalandırıcı aparatına dönüştü. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile televizyonların özgürce yayıncılık yapması için ortam sağlaması gereken RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki engele dönüştü.

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