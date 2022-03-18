Vali, İstanbulluları saat verip uyardı: Trafiğe çıkmayın!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı. Alınan önlem ve tedbirleri açıkladı.

Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim” ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETLERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Yerlikaya, ayrıca 17:30’dan sonra motokuryelere, motosikletlere ikinci bir duyuruya kadar yasak geldiğini duyurdu.

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