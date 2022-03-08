Son hava durumu tahmini: Bolu Dağı’nda kar başladı! Meteoroloji’den yarın için İstanbul’a uyarı

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da uyardığı çok sayıda il için kar yağışı uyarısında bulundu. Metro İstanbul da birçok hatta seferlerin uzatıldığını açıkladı.

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İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı.

Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın’ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum’un güneyi, Kars, Ağrı, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL’DA METRO SEFERLERİNE KAR DÜZENLEMESİ

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda “İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Trakya’nın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ -2°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu

İZMİR 5°C, 10°C

Çok bulutlu

MANİSA 4°C, 8°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, yarın iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olası bekleniyor.

HATAY 8°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 2°C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 2°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRŞEHİR 2°C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu

SAMSUN 4°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT 2°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 6°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum’un güneyi, Kars, Ağrı, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Batman, Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 8°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı