Soyer: İki dünyada da elimiz barıştan rahatsız olanların iki yakasında olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Zaferi korumanın yolunun barıştan geçtiğini söyleyen Tunç Soyer, “Barış sözcüğünden rahatsız olanların iki yakası iki dünyada da elimizde olacak” dedi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları devam ediyor. Sabahki resmi törenin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP Parti Meclisi üyeleri, ilçe başkanları, il yönetimi, meclis üyeleri muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

“YÜRÜDÜK, YÜRÜYORUZ VE YÜRÜYECEĞİZ”

Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından topluluğa hitap eden Soyer, konuşmasına Hasan Tahsin'in “Sen başla, bitiren bulunur” sözleriyle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kapsamında Afyon Kocatepe'den İzmir'e başlattığı Zafer Yolu yürütüşünden söz eden Soyer, şöyle konuştu:

* “Bu yol, bizim yolumuzdur. Mustafa Kemal'in askerlerinin yoludur. Biz bu yolu bir asırdır yüreğimizle yürüyoruz. Ve geçen hafta, Afyon'da, bu yüz yıllık yürüyüşümüzü ete kemiğe büründürdük.

* Zafer yoluna, Kocatepe'den, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çıktık. Tam dört yüz kilometrelik bir yürüyüşü başlattık. Yürüdük; çünkü biz hürriyetimize aşığız.

* Yürüdük; çünkü bizim vefamız var. Yürüdük; çünkü hafızamızı tazeledikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz.”

“ZAFERİ KORUMANIN YOLU BARIŞTAN GEÇER”

Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

* “Kalıcı zaferlerin pusulası daima barışı gösterir. Her hakiki zaferden geriye kalan en büyük miras barıştır. Zafer ne kadar büyükse barış o kadar kalıcıdır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, daima barışmak için savaştı. Bunun tersini yapmanın ise cinayet olduğunu öğütledi. Dedi ki, ‘Savaş zorunlu ve hayati olmalı. Milleti savaşa götürünce vicdanımda acı duymamalıyım.

* Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça savaş bir cinayettir.' Onun bütün zaferleri barış içindi. Bu inanç ve kararlılıkla, milletimize yalnızca tarihin en büyük zaferini değil, aynı zamanda yüz yıldır süren barışı miras bıraktı.

* Şundan emin olunuz. Bir zaferi kazanmanın yolu savaştan, o zaferi korumanın yolu ise barıştan geçer. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız büyük zaferin ardından sağlanan barışa sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. Çünkü barış aynı zamanda refahın ve demokrasinin teminatıdır. Bu nedenle, bu kararlılığımızdan asla vazgeçemeyiz, vazgeçmeyeceğiz.”

“CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINI DEMOKRASİNİN TATLI GÜNEŞİ İLE AYDINLATACAĞIZ”

Soyer, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bugün Zafer Bayramı mesajında diyor ki, zaferin ardından bir kahraman olarak Ankara'ya dönen büyük önder, cumhuriyet düşünü hayata geçirmek için çalışmaya başlıyor. Bu düşü barışın tatlı güneşi olarak tanımlıyor. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak söz veriyoruz ve diyoruz ki, senin kurduğun cumhuriyetin ikinci yüzyılında onu demokrasinin tatlı güneşi ile aydınlatacağız. Barış sözcüğünden rahatsız olanların iki yakası iki dünyada da elimizde olacak. İnsanlık tarihinin emperyalizme karşı en büyük zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını coşkuyla kutluyorum” şeklinde konuştu.

“BİZ ŞEHİRLERİN KURTULUŞ BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 9 Eylül'ün 100'üncü yıl kutlamalarına yönelik tartışmalara yanıt vererek, “Çıkıp birileri 30 Ağustos'tan bir iki gün önce açıklama yapıyor. ‘Şehirlerin kurtuluşunu kutlamak yanlıştır’ diye saçma sapan söylemlerde bulunuyor ama unutuyor bu millet sizin gibilere prim vermedi; vermeyecek. Biz şehirlerin kurtuluş bayramını kutlayacağız ve yüzyıllar boyu devam edecek. Çatlasanız da patlasınız da devam edecek. Sizin derdiniz Kurtuluş Savaşı ve 30 Ağustos” ifadelerini kullandı.

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, “Elbette ki bu vatan, bu topraklar kolay kazanılmadı. Verdiğimiz ulusal mücadele sonucunda cumhuriyetimize kavuştuk. Demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışanlar olsa da biz inadına başarmak zorundayız. Birlikte başaracağız. Bu ülkenin sorunlarını çözecek olan sermeye ve insan birikimimiz var. İnşallah 9 Eylül'de de İzmir'in kurtuluşunu ve partimizin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Geliyor gelmekte olan” dedi.

“KİMSE BARIŞTAN RAHATSIZ OLMASIN”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “Zafer Türk milleti için ne kadar değerliyse, barış da o kadar değerlidir. Dünya genelinde 60 milyondan fazla insan ölürken dönemin Cumhurbaşkanı, ömrü savaş meydanlarında geçmiş ‘Batı Cepheleri Komutanı ve Lozan Kahramanı’ İsmet İnönü'nün öngörüsü ve feraseti sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. Dünya Harbine girmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğü ve misakı milli hala korunuyor. O yüzden barış, zafer kadar kıymetlidir. Kimse barıştan rahatsız olmasın” diye konuştu.

9 Eylül kutlamaları hakkında da konuşan Yücel, “Bundan 10 gün sonra tekrar burada buluşacağız. Bu sefer İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için yine burada Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geleceğiz. Dünya'da ikinci bir kent yoktur ki, bir milletin kurtuluş mücadelesi hem o kentte başlasın, hem o kentte zaferle sonuçlansın. İzmir dünyada tektir. Ama buna rağmen; İzmir'in bu özelliğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını, şehit ve gazilerimizi görmezden gelen, her fırsatta küçümseyen ve itibarsızlaştırmaya çalışanlar hala aramızda yaşıyor. Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı da yapmış olan İsmail Kahraman da o zihniyetin bir temsilcisi. Ne mutlu Atatürk'ü anlayana, Ne mutlu Atatürk'ün yolundan ayrılmayana, Ne mutlu Atatürk ve onun cumhuriyeti uğruna ölümü göze alanlara” ifadelerini kullandı.