Soyer’den gençlere 19 Mayıs mesajı: Umut sizde, umut sizsiniz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınladığı bir video mesajı ile kutladı. Soyer, paylaşımında, "Gençler, unutmayın ki sizler zifiri karanlıkları bağımsızlık ateşiyle aydınlatmış Ata’mızın evlatlarısınız. Umut sizde, umut sizsiniz" ifadelerini kullandı.
Soyer’in paylaşımının tamamı ise şöyle:
“Gençler, Unutmayın ki sizler zifiri karanlıkları bağımsızlık ateşiyle aydınlatmış Ata'mızın evlatlarısınız. Umut sizde, umut sizsiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”