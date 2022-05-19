Abone Ol

Soyer’den gençlere 19 Mayıs mesajı: Umut sizde, umut sizsiniz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınladığı bir video mesajı ile kutladı. Soyer, paylaşımında, "Gençler, unutmayın ki sizler zifiri karanlıkları bağımsızlık ateşiyle aydınlatmış Ata’mızın evlatlarısınız. Umut sizde, umut sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Soyer’den gençlere 19 Mayıs mesajı: Umut sizde, umut sizsiniz

Soyer’in paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Gençler, Unutmayın ki sizler zifiri karanlıkları bağımsızlık ateşiyle aydınlatmış Ata'mızın evlatlarısınız. Umut sizde, umut sizsiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 19 Mayıs filmi İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 19 Mayıs filmi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster