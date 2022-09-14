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Soylu: 140 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini belirterek 140 milyar TL yasa dışı gelirin engellendiğini açıkladı.

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Soylu: 140 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalandı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele… Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar (toz/kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar TL yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler” ifadelerini kullandı. (DHA)

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