Soylu: 2019’dan beri İstanbul’a sığınmacı kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Türkiye’nin 2019 yılından itibaren İstanbul’a sığınmacı kabul etmediğini söyledi.

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CHP Milletvekili Gürsel Tekin, iki hafta önce İstanbul'un 39 ilçesinde, ‘geçici koruma statüsünde, ikamet izinli veya kaçak durumdaki' 2 milyonu aşan yabancının yaşadığı yerleri tek tek açıklamıştı.

Bugün İstanbul’da düzenlenen bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor. Gönüllü geri dönüş yapmak istiyorsa onları güvenli bölgeye gönderiyor” diyerek, şunları söyledi:

– İçerde son 6 yılda 1 milyon 250 bin kişi yakalandı. Bunların 400 bine yakını kendi ülkelerine gönderildi. Yüzde 40 civarında. 700 bin kişi de Avrupa'ya geçti. İnsanları ateşin içinde atmak bizim değerlerimize, bizim insanlığımıza yakışacak bir davranış değil.

– Biz briket yapmaya başladık. Evlere başlayınca, muhalefet “Kimin parasıyla ev yapıyorsunuz” dedi. Biz vatandaşlarımız bağışlarıyla, kiminin sadakasıyla oradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 57 bin 500 briket evi tamamladık.

YABANCILARI DA KABUL ETMİYORUZ

Türkiye'nin 2019 yılından itibaren İstanbul'a sığınmacı kabul etmediğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

– Esenyurt ve Fatih'e başka bir şey yaptık onu da 1-1.5 yıldan beri yaptık. Sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih'te 25 bin civarında Esenyurt'ta yaklaşık 10 bin civarında bir azalma oldu. Bu nüfus aşağıya daha da düşecek. Kaçak göçmenle mücadelemiz sürüyor. Kabil havalimanı açılır açılmaz oradakilerle iletişime geçtik. Yakalananlar Afgan göçmenler, buradan uçakla gönderildi.

GERİ DÖNÜŞLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

– Şu ana kadar yakaladığımız 100 Afgan’ın 50’sini geri gönderiyoruz. Yakalanan Pakistanlıların yüzde 170’ini geri gönderiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz. Gene sene gelenleri de yolluyoruz. Bir taraftan kaçak göçmeni geri döndürüyoruz. Bir yandan sığınmacıların onurlu geri dönüşlerine ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar 502 bin sığınmacı ülkesine geri döndü.

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