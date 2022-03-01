Soylu: Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öyle kolay değil bu işler. Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler"dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen “Yönetici Eğitimleri” programına katıldı.

Türkiye’nin, 2021’in dördüncü çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla, verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, OECD’de üçüncü sırada yer aldığını aktaran Soylu, “ Altyapı olmadan bunun gerçekleşmesinin mümkün olmazdı. Biz Doğu Akdeniz’e kayıkla gitmedik. Birileri kayıkla falan gittiğimizi zannediyor. ATAK helikopterlerimiz, İHA'larımız, milli ve yerli gemilerimizle ve Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren üzerinde titrediği profesyonel güvenlik yapımızla beraber gittik. Öyle kolay değil bu işler. Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler. Risk alacaksanız, kaynak yöneteceksiniz, ülkenizin olduğu pozisyonu bileceksiniz ve buna göre davranacaksınız” dedi.

“BATIYI, AMERİKA’YI GÖRDÜK…”



“Batıyı, Amerika'yı, Avrupa'yı gördük, laf ebeliğinden başka hiçbir şey ortaya koymuyorlar” diyen Bakan Soylu, “ İnsanlar ölüyor, önemli değil canım, nasıl olsa yaşlıları öldürdüler, sesleri çıkmadı. Ne olacak biraz da çocuklar, insanlar, gençler hayatını kaybediversin, öyle bakıyorlar. Suriye’de öyle bakmadılar mı? Balkanlar’da öyle bakmadılar mı? Toplu iğne kadar yapabileceğimiz bir takatımız varsa, bu ülke için yapmalıyız. Toplu iğne kadar gücümüz varsa, elinizde kamunun ve devletin imkanları var. Sizin toplu iğneden daha fazlasını yapabileceğiniz işler var” diye konuştu.

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