Soylu: Türkiye’de FETÖ’cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu. Bir bakın bakalım kimdir Soros'un partisi? Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Gazitepe Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Soylu, dünyanın genelinde bir hayat pahalılığı yaşandığını, bunun Türkiye’ye de yansıdığını belirterek, mala olan ihtiyaç artınca fiyatların yükseldiğini söyledi.

“ENERJİ KRİZİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA DA ARTACAK”

Ukrayna-Rusya savaşının gıda fiyatlarını artırdığını vurgulayan Soylu, “Bu nedenle enerji dahil olmak üzere birçok alanda kriz yaşandı. Corona krizi hâlâ devam ediyor. Enerji krizi önümüzdeki süreçte daha da artacak. Rusya gazı kestiğinde Avrupa zor durumda kalacak. Dünyanın yaşadığı bir diğer kriz de göç krizi ve sadece Suriye kaynaklı değil. Çok ciddi bir göç dalgası var ama Avrupa kafasını kuma gömmüş. Kimse mecbur olmasa çocuğuyla yola çıkmaz” diye konuştu.

“BİR BAKIN BAKALIM KİMDİR SOROS’UN PARTİSİ?”

Dünyada istikrarsızlığın hakim olduğu bir süreç yaşandığını anlatan Soylu, “Türkiye’de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi Amerika’nın eliyle parti kuruldu. Bir bakın bakalım kimdir Soros’un partisi? Türkiye’de FETÖ’cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var. Macaristan’da Soros parti kurdurdu. 6 partiyi bir araya getirdiler. Benziyor mu Türkiye’ye? İki büyükşehir belediye başkanından birini aday yapmak istediler. Türkiye’ye benziyor mu?” değerlendirmesinde bulundu. AA

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