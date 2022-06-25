SÖZCÜ yazdı, ihale iptal edildi

Konya’da AKP’li Yunak İlçe Belediyesi, 'metruk binaların yıkımı ve nakli işi' ihalesine çıkmış ve ihaleyi en yüksek teklifi veren firmaya vermişti. Düşük teklif vermelerine rağmen ihaleyi alamayan Yılmaz Avcı, AKP’li belediyenin ihaleye fesat karıştırdığını ileri sürerek, belediyenin ihaleden 2 ay önce işi Turaphan firmasına verdiğini söylemişti. SÖZCÜ’nün haberinin ardından belediye ihaleyi iptal etti.

Müslüm EVCİ

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Konya'da AKP'li Yunak İlçe Belediyesi 13 Haziran'da ‘metruk binaların yıkımı ve nakli işi' ihalesine çıktı. İhaleye Abdulaziz Özmen 1 milyon 748 bin, Yılmaz Avcı 1 milyon 579 bin, Turabhan İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti ise 2 milyon 664 bin TL'lik teklif verdi.

İHALE, YÜKSEK TEKLİF VEREN FİRMAYA VERİLDİ

Teklifleri değerlendiren AKP'li Belediye ihaleye düşük teklif veren Abdulaziz Özmen ve Yılmaz Avcı'nın tekliflerini ‘teklif edilen bedelin rakam ve yazı olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamasını' gerekçe göstererek kabul etmedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Düşük teklif vermelerine rağmen ihaleyi alamayan Yılmaz Avcı, konuyu AKP'li belediyenin ihaleye fesat karıştırdığını ileri sürerek, belediyenin ihaleden 2 ay önce işi Turaphan firmasına verdiğini söylemişti. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Avcı, devletin bir milyon 300 bin lirasının buhar olduğunu ifade etmişti.

İHALE İPTAL EDİLDİ

SÖZCÜ'nün haberinin ardından AKP'li Yunak Belediyesi tepki çeken ihaleyi iptal etti. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Metruk binaların yıkımı ve nakli işine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından şikâyet üzerine idare tarafından iptal edilmiştir”

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