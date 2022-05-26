SÖZCÜ’nün haberi meclis gündeminde

AKP’nin Adana’da düzenlediği gençlik şölenine Konya’dan götürülen lise öğrencilerine “Adana Gençlik Festivali’ne gitmeye hak kazandınız” mesajı atılarak parti mitingine götürüldüklerini SÖZCÜ ortaya çıkartmıştı. Konuyu meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Bunlar lise öğrencisi, bu lise öğrencilerinin telefonlarını kim temin ediyor? Sizde ne geziyor? Neden soruşturma açmazsınız?” sözleriyle tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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AKP Gençlik Kolları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz cumartesi günü Adana’da ‘gençlik şöleni’ yapmıştı.

LİSELİ ÖĞRENCİLERİ ATTIKLARI MESAJLA AKP'NİN PROGRAMINA GÖTÜRMÜŞLERDİ

Konya'nın Altınekin ilçesinden de Adana'daki programa götürülen lise öğrencilerine AKP Gençlik Kolları tarafından “Adana Gençlik Festivali'ne gitmeye hak kazandınız” mesajı gönderilerek programa götürüldükleri ortaya çıkmıştı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, SÖZCÜ'nün duyurduğu skandal olayı meclis gündemine taşıdı.

İYİ PARTİLİ YOKUŞ, KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Konuşmasına Niğde'de AKP'nin Adana mitinginden dönerken, otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 öğrenci için başsağlığı dileyerek başlayan Yokuş, daha sonra Altınekin ilçesinden şölene götürülen öğrenciler üzerinden AKP'lilere yüklendi. Konuyla ilgili soruşturma açılmamasına tepki gösteren Yokuş şunları söyledi:

*AK Parti, Adana’da gençlik kurultayı yaptı. O kurultay dönüşü maalesef bir otobüs kazasında 3 üniversite öğrencimiz hakkın rahmetine kavuştu, Allah rahmet eylesin. 41 öğrencimiz de yaralandı, yaralılara da şifa diliyoruz.

*Bu olay öncesinde maalesef Konya’mızda garip bir olay gelişiyor. Altınekin ilçemizde AK Parti'nin Altınekin teşkilatı lise öğrencilerine mesaj çekiyor, diyor ki: ‘21 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen Adana Gençlik Festivali’ne gitmeye hak kazandınız. Otobüsümüz 21 Mayıs Cumartesi sabah saat beşte Altınekin merkez Ali Paşa Camisi önünden hareket edecektir.

*Yanında kimliği olmayanlar otobüse alınmayacaktır' Değerli AK Partililer, bu nasıl iş? Bunlar lise öğrencisi, bu lise öğrencilerinin telefonlarını kim temin ediyor? Sizde ne geziyor? Siz nereden bunları temin ediyorsunuz? Bu Kaymakam ne işe yarar? Bu Okul Müdürü ne halt eder? İlçe Millî Eğitim Müdürü nedir?

*AKP İl Başkanı buna nasıl izin verir? Niye soruşturma açmazsınız? Ne yaptınız? Bizim çocuklarımıza niye dadandınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Allah’tan da mı korkmuyorsunuz?

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