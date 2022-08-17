SÖZCÜ’nün haberi Meclis gündeminde

İmam Hatip-normal lise ayrımcılığı soru önergesi oldu. CHP’li Murat Emir, Milli Eğitim’de lise başarısıyla ilgili sadece Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün istatistik tuttuğunu belirterek, Bakan Özer’e bunun nedenini sordu.

Zekeriya ALBAYRAK

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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üniversiteyi giriş sınavıyla ilgili sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bir değerlendirme yaptı. Müdürlük, üniversite sınavında ilk 100'e İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan 57 öğrencinin girdiğini açıkladı ve diğer liselerin sınav sonuçlarını ise ilan etmedi. SÖZCÜ, bu değerlendirmeyi 12 Ağustos Cuma günü kamuoyuna duyurdu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu haberimizi soru önergesi yaparak Meclis gündemine taşıdı. Emir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu soruları yöneltti:

DİĞER LİSELER NEDEN BAŞARISIZ?

– Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, birden farklı puan türünde başarı gösteren İmam Hatip Lisesi öğrencilerini birden fazla kez sayarak mı istatistik hazırlamıştır?

– İmam Hatip Liseleri'nde uygulanan çalışmalar böylesine bir başarı getiriyor ise bu çalışmaların diğer okul türlerinde de uygulanması tartışılmış mıdır?

– Din Öğretimi Genel Müdürlüğü hangi talimat veya izin ile YKS sonuç verilerini paylaşmakta, diğer müdürlükler ise neden bu bilgileri paylaşamamaktadır?

– İHL öğrencileri, YKS'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı kadar başarı gösterdiyse bu başarının sırrı nedir?

– İHL'lerin aksine diğer okul türlerindeki öğrenciler neden sınavda başarı gösterememiştir?