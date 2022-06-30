SÖZCÜ’ye CİMER’li sansüre TBMM’de sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SÖZCÜ muhabirinin CİMER üzerinden yapılan şikayetle savcı tarafından ifadeye çağrılmasını ‘Adli kepazelik” olarak nitelendirdi.

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SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer'e CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yapılan bir vatandaş şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma açılıp ifadeye çağrılması TBMM gündemine geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, olayı ‘Adli kepazelik, kuvvetler ayrılığının sıfırlandığının açık bir iadesi' diye nitelerken, “Basına sansür yasasına karşı çıkmakta ne kadar haklı olduğumuzu gösteren önemli bir olay” dedi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CİMER üzerinden uygulanan sansür olayıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer özelleştirme idaresinin satış ilanlarıyla ilgili bir haber yapmış. Haberinde ‘parsel parsel satıyorlar' diye bir başlık atmış. Bir vatandaş SÖZCÜ'nün bu özelleştirme haberini CİMER'e şikayet ediyor. ‘Ben Osmanlı torunuyum bu haber beni içitti' diyor. Arsa satışı yandaşı incitmiş. Hadi incitebilir. Sonra CİMER bu şikayeti savcıya gönderiyor. Hadi bu da tamam. Ama Allah'tan kork ey savcı, sen böyle gayri ciddi şikayet için gazeteciyi ifadeye nasıl çağırırsın? Bunun tam adı, Türkçe karşılığı adli kepazeliktir, kuvvetler ayrılığının sıfırlandığının açık bir ifadesidir. Cumhuriyet savcılığı CİMER'den komut almaz. Gazeteci haber yapacak, beyefendi yukarıdan rahatsız olacak, yalandan bir vatandaşa şikayet yaptırılacak, gazeteci savcıya gidecek, emniyete çağrılacak. Yazıklar olsun,Kenan Evran yapmadı bunları. Evren bile bu kepazeliklerin altına imza atmadı.”

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