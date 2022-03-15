SÖZCÜ’ye iki ödül birden…
TGC'nin düzenlediği 2021 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Seçici Kurul, SÖZCÜ Gazetesi Muhabiri Hayati Arıgan’ın “Bakanın iki danışmanı sabıkalı çıktı” başlıklı haberini 'Siyasal Haber' kategorisinde övgüye değer gördü. Kurul yine SÖZCÜ Gazetesi Eğitim Editörü ve Yazarı Sultan Uçar'ın “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini AKP Tarihine çevirdiler” başlıklı haberini de övgüye değer gördü.
Türkiye'nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.
Basın Seçici Kurul’u, SÖZCÜ Gazetesi Muhabiri Hayati Arıgan'ın 11 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Bakanın iki danışmanı sabıkalı çıktı” başlıklı haberini ‘Siyasal Haber’ kategorisinde övgüye değer gördü.
Seçici Kurul yine SÖZCÜ Gazetesi Eğitim Editörü ve Yazarı Sultan Uçar’ın 11 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini AKP Tarihine çevirdiler” başlıklı haberini ‘Eğitim Haber’ kategorisinde övgüye değer gördü.
Basın Seçici Kurulu
Ayşe Özek Karasu-Habertürk İnternet Sitesi Yazarı, Bertan Ağanoğlu-Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Gürcan Bilgiç-Sabah Gazetesi Spor Yazarı, Gürsel Çelikkanat-Haber Kameramanı, İbrahim Varlı-Birgün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü, Nuray Çiftçi-Karikatürist-Öğretim Görevlisi, Öznur Oğraş Çolak-Cumhuriyet Gazetesi Editörü, Sedat Ergin-Hürriyet Gazetesi Yazarı, Vahap Munyar- TGC Başkan Vekili/ Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü'nden oluştu. 11 Mart 2022 Cuma günü saat 11.00'de Zoom üzerinden yapılan toplantıda Seçici Kurul Başkanlığına Ayşe Özek Karasu, yazmanlığa Öznur Oğraş Çolak seçildi.